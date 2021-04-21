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Koronavirüsten ölen polis, Nevşehir'de toprağa verildi

DHA

Koronavirüsten ölen polis, Nevşehir'de toprağa verildi


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)MALATYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Akbaş (48), memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Hasan Akbaş, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Akbaş, evinde karantinaya alındı. Sağlık durumu 20 gün önce ağırlaşan Akbaş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 çocuk babası Akbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Akbaş'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine getirildi. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazına Akbaş'ın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Hasan Akbaş'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-04-21 17:01:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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