Hassas burunlar teröre göz açtırmıyor Jandarma köpekleri teröristlere aman vermiyor Jandarmanın görev ortakları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hassas burunlar teröre göz açtırmıyor Jandarma köpekleri teröristlere aman vermiyor Jandarmanın görev ortakları

İHA

Hassas burunlar teröre göz açtırmıyor Jandarma köpekleri teröristlere aman vermiyor Jandarmanın görev ortakları

Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) eğitilen jandarmanın en yakın dostları olan köpekler teröristlerin korkulu rüyası oluyor. JAKEM Komutanlığında 52 haftalık eğitimlerinin ardından terör olayları kapsamında arazilerde teröristlerce toprağın altına saklanan mayın, EYP, silah ve mühimmatların yerlerini tespit ederken teröristlere ise göz açtırmıyor.
JAKEM Komutanlığında tarafından düzenlenen tatbikatta terör örgütü üyesi tarafından tren yoluna koyulan bomba, eğitimli köpek tarafından tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri tarafından imha edildi. İz takip köpekleri tarafından da terör örgütü üyesi saklandığı mağarada bulunarak etkisiz hale getirilirken erzak arama köpeği tarafından da terör örgütü tarafından saklanan erzaklar ele geçirilerek imha edildi. Gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri keserken Köpek Eğitim Merkezi Bölük Komutanı Üsteğmen Aydın Tekin, “Mayın arama köpekleri özellikle terör olayları kapsamında arazilerde, patikalarda, asfalt veya stabilize yollar ile demiryollarında, ormanlık alan ve dere yataklarında, köprü ve menfezlerde, mevzilerde, mağara ve sığınaklarda toprak seviyesinden 30 cm derinliğe kadar saklanan veya terör örgütü mensuplarınca yerleştirilerek tuzaklanan anti personel ve anti tank mayınları başta olmak üzere her türlü EYP, silah ve mühimmatın yerini tespit edebilmektedir” dedi.
JAKEM Komutanlığında görevli Teğmen Mehmet Ali Yalvar’da operasyon köpeklerinin başta terör olayları olmak üzere her türlü açık alanlarda, mağara ve sığınaklarda, meskun mahallede, bina ve eklentilerinde araçlarda silahlı çatışma ihtimali yüksek olayla ile rehine kurtarma operasyonlarında personel zayiatını önlemek ve şüphelileri etkisiz hale getiriyor. Erzak köpekleri ise iç güvenlik harekatı icra eden birliklerin toprak seviyesi altında 10 cm’den 200 cm’e kadar derinliğe kadar gizlenmiş olan her türlü erzakları bularak etkisiz hale getiriyor” diye konuştu.
JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın ise açıklamasında, “Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında huzur ve güvenin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetlerine ve terörle mücadele harekatına katkı sağlamak maksadıyla, eğitime hazır hale gelen köpek ve kullanıcılarımızın eğitimleri, arama kurtarma, asayiş, bomba arama, erzak tespit, iz takip, kadavra arama, mayın arama, operasyon, uyuşturucu madde arama, tütün tespit ve yangın tespit branşları olmak üzere 11 farklı branşta JAKEM Komutanlığınca icra edilmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nevşehir’de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını ...
3. Lig 1. Grup: Nevşehir Belediyespor: 0 Kızılcabölükspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig 1. Grup: Nevşehir Belediyespor: 0 ...
Koronavirüsten ölen polis, Nevşehir'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen polis, Nevşehir'de toprağa ...
Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Nevşehir’de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ...
Vali Becel, anaokulu ve 8.sınıf öğrencilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, anaokulu ve 8.sınıf öğrencilerini ziyaret ...
ASBİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER ASBİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Savran’ı ...
14 yıl hapis cezası ile aranan firari peribacaları içerisinde yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl hapis cezası ile aranan firari peribacaları ...
Savran, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Savran, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret ...