AK Parti İl Başkanı Kemikkıran, “Göreme doğalgaza kavuşuyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Kemikkıran, “Göreme doğalgaza kavuşuyor”

İHA

AK Parti İl Başkanı Kemikkıran, “Göreme doğalgaza kavuşuyor”

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinden doğalgaza kavuştuğunu söyledi.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin gayretleri ile Kapadokya Bölgesi’nin önemli turizm yerlerinden biri olan Göreme Beldesi doğalgaza kavuşuyor.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran yaptığı açıklamada, yapılan istişareler ve girişimlerin neticesini verdiğini belirterek, Göreme halkının doğalgazı en kısa zamanda kullanmaya başlayacaklarının müjdesini verdi.
Göreme Beldesi’nin büyük bir hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Ali Kemikkıran; “Milletvekillerimiz ile birlikte yaptığımız girişimler sonrasında Merkez İlçemize en yakın yerlerden biri olan ve Kapadokya Bölgemizin adeta göz bebeği konumunda olan Göreme Beldemizde doğalgaz çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, Göreme beldemizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Enerji Bakanımızın destekleri ve Milletvekillerimizin girişimleri ile doğalgazla buluşturmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bizim için Nevşehir bir bütündür hiçbir İlçemizin, beldemizin, köyümüzün, mahallemizin birbirinden farkı yoktur. Hükümetlerimiz ve AK kadrolarımız olarak her zaman bu gaye ile halkımıza hizmet etmeyi şiar edindik. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm bakanlarımıza, Milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Sevgili hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 23 Nisan mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 23 Nisan mesajı ...
Hassas burunlar teröre göz açtırmıyor Jandarma köpekleri teröristlere aman vermiyor Jandarmanın görev ortakları
YEREL HABERLER Hassas burunlar teröre göz açtırmıyor Jandarma ...
Nevşehir’de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nevşehir’de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını ...
3. Lig 1. Grup: Nevşehir Belediyespor: 0 Kızılcabölükspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig 1. Grup: Nevşehir Belediyespor: 0 ...
Koronavirüsten ölen polis, Nevşehir'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen polis, Nevşehir'de toprağa ...
Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Nevşehir’de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ...
Vali Becel, anaokulu ve 8.sınıf öğrencilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, anaokulu ve 8.sınıf öğrencilerini ziyaret ...
ASBİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER ASBİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Savran’ı ...
14 yıl hapis cezası ile aranan firari peribacaları içerisinde yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl hapis cezası ile aranan firari peribacaları ...
Savran, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Savran, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret ...