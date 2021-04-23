Nevşehir’de caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla caddeler Türk bayrakları ile süslendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de çelenk sunumu ile kutlanırken, Nevşehir Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı Türk bayrakları ile donatıldı. Borsa Kavşağı'ndan Hükümet Konağı binasına kadar Türk bayrakları ile donatılan cadde adeta görsel şölen sundu.

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