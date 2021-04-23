Turistlerin kısıtlamada Kapadokya turu

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kapadokya'yı yabancı turistler gezdi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Ürgüp, Avanos, Uçhisar ve Göreme ise kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı. Bölgede tatil yapan yabancı turistler, tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü Kapadokya'yı rehberler eşliğinde gezerek, bilgi aldı. Turistler, maske ve mesafe konusunda sık sık yapılan anonslarla uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-04-23 14:32:07
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