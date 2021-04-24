Nevşehir Belediyesi yeni park ve çocuklar için suni çim saha yapıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, sokağa çıkma kısıtlamasında Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Bekdik Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan yardımcıları ile birlikte ilk olarak 15 Temmuz Mahallesi’ne giden Başkan Savran, burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen ve önümüzdeki hafta açılışı yapılacak olan parkı gezdi.

Eski belediye başkanlarından merhum Seyit Mehmet Akbay’ın isminin verileceği parktaki son düzenlemeler hakkında bilgiler alan Savran, sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Parkın hem gece hem de gündüz görüntüsüyle mahalle sakinlerinin beğenisini kazanacağını kaydeden Savran, park içerisinde hem küçüklerin hem de büyüklerin hoşça vakit geçirebilecekleri ve spor yapabilecekleri güzel bir ortam oluşturduklarını söyledi.

Savran daha sonra Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ne geçti. Burada da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Edalı ve Bitki Sokak’ta incelemelerde bulunan Savran, mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Savran’ın son durağı ise Bekdik Mahallesi oldu. TOKİ 1. Etap’ta Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan suni çim sahayı inceleyen Savran, daha önce toprak zemin olan sahanın tamamlanması ile birlikte buradaki çocukların ve gençlerin daha iyi şartlarda spor yapma imkanı bulacaklarını söyledi.

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