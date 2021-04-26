Nevşehirli avukattan ABD Başkanı Biden hakkında suç duyurusu



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde avukat Zekeriya Onur Özkan, 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Zekeriya Onur Özkan, 1915 olayları için sözde 'soykırım' diyen ABD Başkanı Biden hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan suç duyurusunda bulundu. Özkan, suç duyurusu dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Özkan, dilekçesinde, Biden'ın tepki çeken açıklamasına yer vererek, "Söz konusu bir ulusu yapmadığı bir şey ile itham etmiş olduğu gerekçesi ile suç işlemiştir. Bir kişinin bir sözü tarihi değiştirmez. Şikayet olunan kişi soykırım olmadığını bilerek ithamda bulunarak suç işlemiştir" dedi.

10 KURUŞLUK MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Avukat Özkan, ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bu açıklamalarından dolayı ABD Başkan Biden hakkında Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Ayrıca Biden hakkında 10 kuruşluk da maddi tazminat davası açtım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-04-26 15:23:41



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