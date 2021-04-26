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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi yakınlarındaki ışıklı kavşakta meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 50 UC 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A'nın (17) kullandığı plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü S.Ö. ise yaralandı. Gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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