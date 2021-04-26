Sinir krizi geçiren şahıs bıçakla kendini yaraladı )

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde sinir krizi geçiren bir kişi kendini bıçakladı.

İddialara göre, M.B. evinde çıkan tartışmanın ardından mutfaktan aldığı bıçakla kendisini yaraladı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince M.B., Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, M.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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