Bu köpekler şınav ve mekik çekiyor, kalp masajı yapıyor Rüzgar isimli köpek toplama ve çarpma işlemleri yapıyor Türkiye’nin tek Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi kapılarını İHA’ya açtı JAKEM kapılarını İHA’ya açtı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) görev yapan köpekler, eğiticileri ile birlikte şınav ve mekik çekmesinin yanı sıra kullanıcısının yaralanmasıyla birlikte kalp masajı yapıyor. Eğitimli köpekler susadıkları zaman ise buzdolabından kendi sularını alıyor.

Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) bomba arama ve mayın, narkotik, aramakurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, bugüne kadar tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde ve terör örgütünce döşenmiş patlayıcıların yerinin önceden tespitinde etkin rol oynadı. Merkezde eğitilen köpekler, Türkiye'nin dört bir yanında jandarma güçleriyle birlikte görev yaparken, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. JAKEM Komutanlığı’nda zorlu eğitim sürecinden geçen eğitimli köpekler daha sonra ise kullanıcıları tarafından tımar merkezine götürülerek burada tımarları yapılıyor.

JAKEM'de eğitimlerine devam eden köpeklerin yaptıkları ise izleyenleri hayrete düşürüyor. JAKEM'de görev yapan Rüzgar isimli köpek eğiticinin kalp krizi geçirmesi sonrasında ise kendisine kalp masajı yapmasının yanı sıra susadığı zamanda buzdolabında bulunan suyu alarak öğreticisine getirmesi dikkatlerden kaçmadı. Eğitimli köpek Rüzgar aynı zamanda toplama ve çarpma işlemlerini de yaparak görenleri hayrete düşürüyor. Dost isimli köpek ise eğiticisi ile birlikte şınav çekiyor ve eğiticisine mekik çekerken yardımcı oluyor.

Aynı zamanda JAKEM'de eğitilen köpekler yine eğiticileri ile birlikte sürünürken, iz takibinde bulunuyor. Eğitim alan köpekler en sonunda ise Türk bayrağına saygı duruşunda bulunuyor.

Üsteğmen Aydın Tekin yaptığı açıklamada, JAKEM Komutanlığında görevli köpeklerin 14 farklı kondisyon parkurundan başarılı bir şekilde geçtiğini söyledi. Üsteğmen Tekin, “Komutanlığımızda eğitilen köpeklerimiz fiziki olarak göreve hazır olması ve kondisyonlarının artırılması maksadıyla her gün mutlaka 14 farklı engelden oluşan köpek kondisyon parkurumuzda sorumlusunun nezaretinde başarılı bir şekilde geçmektedir. Ayrıca kursiyerlerimiz mezuniyete müteakip ülkemizin dört bir yanında zorlu hava, iklim ve coğrafya şartlarında görev yapacağı için kurs süresince köpeği ile birlikte her gün 12 farklı engelden oluşan görev köpeği ve kullanıcı parkurundan geçmektedirler. Komutanlığımızda her kurs dönemi sonunda yarışma yapılıyor olup parkurdan geçen başarılı köpek ve kullanıcılarımız JAKEM Komutanımız tarafından ödüllendirilmektedir” dedi.

JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ise, “Jandarma teşkilatının emniyet ve asayiş ile terör olaylarına karşı ihtiyaç duyduğu görev köpekleri Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında yetiştirilerek eğitilmektedir. JAKEM Komutanlığında üretilen köpeklerimiz doğumundan itibaren 52 hafta süreli eğitim sürecinden sonra branşa dayalı sertifikasyon testine tabi tutularak koklama, arama özelliklerine göre branş eğitimlerine alınmaktadır” diye konuştu.

