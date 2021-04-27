Nevşehir Valisi Becel, aile ziyaretlerinde bulundu

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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerinde bulundu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel aile ziyaretlerine devam ediyor. Vali Becel aile ziyaretleri kapsamında Ergin, Yıldız, Arslan ve Başaran ailelerini ziyaret ederek aileler ile bir süre görüştü. Vali Becel aileler ile yakından ilgilenirken istek ve taleplerini dinledi.

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