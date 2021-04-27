Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer trafik kazasında hayatını kaybetti

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Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada Kazakistan’ın Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer hayatını kaybetti.

Kocaeli’nde meydana gelen trafik kazasında Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer’e ait 06 CD7 057 plakalı otomobil Akmeşe Sapağı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil içerisinde bulunan Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer olay yerinde hayatını kaybetti.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da yayınladıkları mesajda Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Hali Uluer’in trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

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