Derinkuyu’da 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan H.Ç. Derinkuyu ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.