Nevşehirli atletler olimpik deneme yarışlarına katılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehirli atletler olimpik deneme yarışlarına katılacak

İHA

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, hafta sonu Mersin'de düzenlenecek olan Olimpik Deneme Yarışlarına katılacak. Atletler burada elde edecekleri derecelerle Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

Nevşehirli atletler olimpik deneme yarışlarına katılacak

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, hafta sonu Mersin’de düzenlenecek olan Olimpik Deneme Yarışlarına katılacak. Atletler burada elde edecekleri derecelerle Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları 12 Mayıs tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilecek.
Yarışlar için bir süredir Milli Antrenör Hakan Köstekçi nezaretinde çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulübü sporcuları hazırlıklarını tamamladı.
Müsabakalarda Umut Şahin, Musa Terzi, Ünal Yılmaz, Cengiz Özer Büyük Erkekler kategorisinde 400 ve 800 metre de, U20 Kategorisinde ise Nihatcan Topakkaya, Berkay Yıldırım, Fehmi Kahraman Müftüoğlu 400 metre ve 800 metre de yarışacaklar.
Yarışmada barajı geçen sporcular Türkiye Şampiyonası’na katılarak 2021 yılı içerisinde düzenlenecek olan uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir Belediyesi tam kapanmada hizmetlerini kesintisiz sürdürecek
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi tam kapanmada hizmetlerini ...
Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor Nevşehir’de polis araçları tek tek durduruyor
YEREL HABERLER Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor Nevşehir’de polis ...
HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması
YEREL HABERLER HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması
Genç futbolcunun nikahını Belediye Başkan Savran kıydı
YEREL HABERLER Genç futbolcunun nikahını Belediye Başkan Savran ...
Nevşehir’de bağ evine kumar baskını Kumar baskınında yakalanan 10 kişiye 47 bin 336 lira ceza verildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de bağ evine kumar baskını Kumar baskınında ...
Derinkuyu’da 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Derinkuyu’da 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ...
Kazada ölen Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu ve ...
Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve ...
Kapadokya’da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü Kapadokya’da muhteşem pembe ay görüntülendi Kapadokya’da pembe ay kendisine hayran bıraktı
YEREL HABERLER Kapadokya’da muhteşem 'Süper Ay' ...
Kapadokya’nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit Kadın taksici Zeliha Demirci: “Tek suçum taksici olmak”
YEREL HABERLER Kapadokya’nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından ...
Kozaklı’da uyuşturucu kullanarak işyerine ateş eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kozaklı’da uyuşturucu kullanarak işyerine ateş eden ...
Ürgüp’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıstan uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Ürgüp’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ...
Gülşehir Belediyesi iş yeri kapanan esnafa bin lira destek verecek
YEREL HABERLER Gülşehir Belediyesi iş yeri kapanan esnafa bin lira ...