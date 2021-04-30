Gülşehir’de 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde silahla tehdit suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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