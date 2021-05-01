Yavuz Sultan Selim Caddesinde sıcak asfalt için çalışmalar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavuz Sultan Selim Caddesinde sıcak asfalt için çalışmalar başladı

İHA

Yavuz Sultan Selim Caddesinde sıcak asfalt için çalışmalar başladı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vermek ve daha önce parke taşla kaplı olan yollara sıcak asfalt konforu getirmek için altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlandı.
Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan ve Kayaşehir’den Yeni TOKİ Konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi trafiğe kapatıldı.
Sabah erken saatlerde trafiğe kapatılan ve Nevşehir Kalesi yanından başlayarak Mehmet Akif Ersoy ve Bektik Mahallelerindeki TOKİ konutlarına kadar uzanan cadde de altyapı çalışmaları için parke taşların sökümüne başlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri, yaklaşık 1,7 km uzunluğundaki cadde de yol söküm çalışmalarının ardından ilk olarak sorunlu bölgelerdeki eski asbestli içme suyu hatlarını yenileyerek yağmur suyu hattı oluşturacak.
Sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulacak olan cadde de daha sonra yaya kaldırımlarını da yenileyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak sıcak asfalt serimi ile birlikte çalışmalarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülşehir’de 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gülşehir’de 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs ...
Jandarmadan sivil denetim Jandarma yolcu gibi otobüse bindi emniyet kemeri takmayan şoför ceza yedi Nevşehir’de jandarma ekipleri denetimlerinde kuş uçurtmuyor
YEREL HABERLER Jandarmadan sivil denetim Jandarma yolcu gibi otobüse ...
Nevşehir Belediyesi tam kapanmada hizmetlerini kesintisiz sürdürecek
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi tam kapanmada hizmetlerini ...
Nevşehirli atletler olimpik deneme yarışlarına katılacak
YEREL HABERLER Nevşehirli atletler olimpik deneme yarışlarına ...
Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor Nevşehir’de polis araçları tek tek durduruyor
YEREL HABERLER Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor Nevşehir’de polis ...
HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması
YEREL HABERLER HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması
Genç futbolcunun nikahını Belediye Başkan Savran kıydı
YEREL HABERLER Genç futbolcunun nikahını Belediye Başkan Savran ...
Nevşehir’de bağ evine kumar baskını Kumar baskınında yakalanan 10 kişiye 47 bin 336 lira ceza verildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de bağ evine kumar baskını Kumar baskınında ...
Derinkuyu’da 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Derinkuyu’da 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ...