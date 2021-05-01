Nevşehir Hayvan Pazarı kapatıldı

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Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Nevşehir hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Nevşehir ili hayvan sağlığı zabıtası komisyonunun 29 Nisan 2021 tarih ve kararı gereğince Nevşehir hayvan pazarı Covid19 salgını tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar kapatılmıştır" denildi.

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