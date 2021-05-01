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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göktürk Caddesine sıcak asfalt seriliyor

İHA

Göktürk Caddesine sıcak asfalt seriliyor

Nevşehir Belediyesi daha önce parke taşla kaplı olan Güzelyurt Mahallesi’ndeki Göktürk Caddesi’nde sıcak asfalt serimine başladı.

Avanos yolundaki Jandarma Kavşağı’ndan 80. Yıl Bulvarına uzanan Göktürk Caddesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalara neden olan asbestli borularla kaplı içme suyu hattı tamamen yenilenen ve yağmur suyu hattı döşenen cade de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimine başlandı. Hafta sonu sıcak asfalt serimi tamamlanacak olan cadde daha sonra yeniden trafiğe açılacak. Bu arada yaya kaldırımları da yenilenen Göktürk Caddesi’ne Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda süs bitkisi ve fidan dikimi gerçekleştirildi.
Otomatik sulama sistemi döşenen ve adeta çehresi değişen Göktürk Caddesi yenilenen haliyle hem yayalara hem de araç sürücülerine konforlu bir ulaşım sağlayacak.

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