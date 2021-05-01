3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2

Misli.com 3.Lig 1.Grupta ligin son karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti. Maç konuk ekibin 21 üstünlüğü ile sona erdi.

Misli.com 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti. Maçta ilk yarı 00 sona ererken maçın ikinci yarısının hemen başında Nevşehir Belediyespor Hamza’nın kaydettiği gol ile maçta 10 öne geçti. Çankaya FK bu golün ardından beraberlik golü için yüklendiği Nevşehir Belediyespor karşında 60.dakikada Cemre Atmaca’nın golüyle maçta 11 eşitliği yakaladı. Bu golün ardından konuk ekip 79.dakikada İsmail Karakaş ile maçta 21 öne geçmeyi başardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca konuk ekip sahadan 21 galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor ile Çankaya FK ligde kalırken Alemdağ, Kemerspor 2003, Payasspor ve Manisaspor 3.lig 1.grupta Bölgesel Amatör Lige düştü.

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