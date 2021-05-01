Nevşehir Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-2

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Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA) -

STAT: Gazi

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu,Uğur Erdoğan,Hüseyin Kıvanç Durmaz

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur, İsmail, Efe , Can, Muhammed Burak, Mehmet (Dk.68 Furkan), Emre, (Dk 85 Mustafa), Hamza (Dk.85 Semih), Ahmet (Dk.85 Süleyman) Fatih, Muhammed Furkan Işık (Dk.77 Buğra)

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Beycan, Mert, Mücahit (Dk.84 Mustafa), İsmail, Erol, Mustafa,Yasin, Furkan, Cemre, Deniz, Murat (Dk.90 Emir)

GOLLER: Dk.48 Hamza (Nevşehir Belediyespor) - Dk.59 Cemre, Dk.78 İsmail (Çankaya Futbol Kulübü)

SARI KART: Murat ,(Çankaya Futbol Kulübü)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son maçında Çankaya Futbol Kulübü'ne kendi sahasında 2-1 yenilmesine rağmen ligde kalmayı başardı.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-05-01 18:14:16



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