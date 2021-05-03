Aranan 23 kişiden 7’si tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 23 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 23 kişi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 10 ay hapis cezası bulunan M.G., 5 ay hapis cezası bulunan K.B., 3 gün hapis cezası bulunan M.K., 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Iraklı S.M.S.D., 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.Y., hırsızlık suçundan aranan F.U. ve basit yaralama suçundan aranan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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