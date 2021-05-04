Vali Becel başkanlığında “Pandemi değerlendirme toplantısı” yapıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Başkanlığında Vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı “Pandemi değerlendirme toplantısı” yapıldı.
Nevşehir Valiliği toplantı salonunda Vali İnci Sezer Becel başkanlığında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda il genelinde alınan önlemler değerlendirilirken koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak olan çalışmalarda görüşüldü.
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