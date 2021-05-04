Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına aldı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Uçhisar beldesinde araç içerisinde bulunan şüpheliler S.I. ve F.S.’nin yapılan üst aramasında metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler S.I. ve F.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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