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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına aldı

İHA

Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına aldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Uçhisar beldesinde araç içerisinde bulunan şüpheliler S.I. ve F.S.’nin yapılan üst aramasında metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler S.I. ve F.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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