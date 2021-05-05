Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların gıda ürünlerine belirlenen standartlarda ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarını tam kapanma döneminde de sürdürüyor.

Denetimlerde usulsüz fiyat artışlarının önüne geçmek için ürünlerin fiyat kontrollerini yapan ekipler, gıda ürünlerinin hijyen denetimlerini de titizlikle gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri denetimlerde tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla işyerlerinde maske ve mesafe kuralları konusunda bilgilendirme yapıyor.

Tam kapanma döneminde zincir marketlerde satışı yasaklanan tekstil, kırtasiye, züccaciye, elektronik eşya gibi ürünler konusunda da sıkı bir denetim yapan zabıta ekipleri hem işyeri yöneticilerine hem de vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

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