Nevşehir’de KÖYDES çalışmaları değerlendirildi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda KÖYDES çalışmalarının değerlendirildiği toplantı yapıldı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında KÖYDES çalışmalarının değerlendirildiği toplantı yapıldı. Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen Vali Becel’in başkanlık ettiği toplantıda ilçelerde, köylerde yapılan çalışmalar değerlendirilirken toplantıda yapılacak olan çalışmalarda görüşüldü.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve görevliler katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.