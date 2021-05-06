Bekdik Mahallesinde yapılan bin 410 TOKİ konutu için kura çekimi yapılacak

Nevşehir Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Bekdik Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen 1410 konut için 25 Mayıs Salı günü hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekilecek.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Nevşehir Merkez Kale Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi çerçevesinde Bekdik Mahallesi’nde 1410 konutun yapıldığı bildirildi.

inşa ettirilen; 382 adet 2+1 ve 1028 adet 3+1 konut için daha önce başvuruda bulunan hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası’nın 25 Mayıs 2021 Salı günü, Saat 11:00’de gerçekleştirileceğini belirten yetkililer çekilişin TOKİ’nin FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacağını açıkladı.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Haziran 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında, T.Halk Bankası A.Ş Nevşehir / Merkez Şubesi nezdinde imzalanacak.

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