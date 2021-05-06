Nevşehir'de kumar oynayan 22 kişiye 144 bin TL ceza



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de iş yerinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 22 kişiye toplam 144 bin 860 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nar Caddesi'ndeki iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Pitbull cinsi köpeklerle korunduğu belirlenen iş yerine, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. İş yerinde yakalanan 22 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 144 bin 860 TL para cezası uygulandı. Bu kişilerden ikisine ayrıca yetiştirilmesi yasak olan köpek besledikleri gerekçesiyle toplam 20 bin 868 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Polis, kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları ve pullar ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına da el koydu. Ayrıca iş yerinin kapısına asılan 'Ders var girilmez' yazısı dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-05-06 12:25:20



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