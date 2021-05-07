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Kapadokya Üniversitesinde küresel havacılık için Kovid-19 konuşuldu

İHA

Kapadokya Üniversitesinde küresel havacılık için Kovid-19 konuşuldu

Kapadokya Üniversitesinin havacılık sektörünün önde gelen isimlerini ağırladığı Havacılık Sohbetleri Youtube canlı yayın programında havacılığın liderleri buluştu.
Haydar Yalçın moderatörlüğünde yapılan programın konukları ICAO Hava Seyrüsefer Komisyonu (ANC) Başkanı Nabil Naoumi ve Türkiye ICAO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka oldu.
Açılış konuşmalarının ardından ANC Başkanı Nabil Naoumi tarafından yapılan sunumda; ANC’nin hukuki yapısı, üyelik durumu, ICAO Konseyi ve Sekretaryası ile ilişkileri, görev ve sorumlulukları ile genel faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, ANC’nin sadece uçuş emniyetini ilgilendiren alanlarda çalışmalar yaptığının altı çizildi.
Haydar Yalçın tarafından sorulan ICAO’nun stratejik hedefleri ile ilgili soruya verilen cevapta; özellikle hava seyrüsefer kapasitesi ve verimliliği konusundaki çalışmaların uçuş emniyetiyle doğrudan ilişkili olması sebebiyle ANC tarafından yapıldığı belirtildi. Diğer hedeflerden güvenlik ve kolaylıklar ile çevrenin korunması konularında da uçuş emniyetine olan etkileri bakımından ANC tarafından çalışmalar yapıldığına dikkat çekildi. Hava taşımacılığının ekonomik gelişimi konusunun politik yanlarının ağır bastığına da işaret edildi.
Covid19 nedeniyle, ANC tarafından daha önce onaylanmış olan iş programları ve faaliyetlerin yarım kaldığı ve bu nedenle güncellenmesine zorunda kalındığı, önceliğin havacılığın tekrar normale dönmesi çalışmalarına verildiği belirtildi. Sivil havacılığın küresel düzeyde ilk defa böyle bir krizle karşı karşıya kalması nedeniyle çözümün global düzeyde iş birliği gerektirdiğine işaret edildi. Ayrıca, pandemi sebebiyle ilk defa özel bir konuda Covid19 Konferansı düzenleneceği bilgisi verildi.
İzleyicilerden gelen bir soru üzerine ICAO ANC tarafından drone konusunda yapılan çalışmalara da değinilerek, iş programı kapsamında bu konunun da önemli olduğu ifade edildi.

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