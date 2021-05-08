80. Yıl Bulvarında sıcak asfalt çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Güzelyurt Mahallesi’ndeki 80. Yıl Bulvarı’nda sıcak asfalt serimine başlandı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce altyapı yenileme ve üstyapı çalışmaları başlatılan 80. Yıl Bulvarı’nda çalışmalar tam kapanma döneminde de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek altyapısı güçlendirilen bulvarda bir yandan yaya kaldırımı yenileme ve bordür çalışmaları sürerken bir yandan da tamamlanan ilk etap için sıcak asfalt serimine başlandı.

Hafta sonu sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak bulvarın Göktürk Caddesi’nden başlayıp Gazi Caddesi’ne kadar olan bölümüne asfalt serilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.