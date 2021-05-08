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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran’dan Kadir Gecesi mesajı

İHA

Başkan Savran’dan Kadir Gecesi mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak bin aydan daha hayırlı olan mübarek bu gecenin bütün insanlığa ve İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yayımladığı mesajında on bir ayın sultanı Mübarek Ramazanı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu tüm Müslümanlar olarak hep birlikte yaşadığımızı belirtti.
Allah'ın kelamı olan kutsal kitabımız Kuranı Kerim'in ramazanın kalbi olan bu mübarek gecede inmeye başladığını belirten Savran, Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve umut kapısı olarak bahşettiği bu mübarek gecenin, günahlardan arınma, tövbe edip af dileme zamanı olduğunu söyledi.
Savran şunları kaydetti;
“Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde sağlık, barış ve huzurun artırmasını temenni ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden diliyor; tüm Nevşehirli hemşerilerimin Kadir Gecesini tebrik ediyorum.

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