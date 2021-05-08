Vali Becel, pazaryerlerini denetledi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan semt pazarlarını denetledi.

Pazar yerlerini denetleyen Vali Becel, kurallara tam riayet edilmesi konusunda vatandaşlara ve esnafa tavsiyelerde bulundu. Denetimde vatandaşla sohbet eden Vali Becel, vaka sayılarının azalması normalleşme dönemine geçilebilmesi için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının hayati önem arz ettiğini ifade etti. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde HES kodu kontrolü ve ateş ölçümlerini yaptıktan sonra pazaryerlerine aldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bugün Nevşehir il merkezi, ilçeler ve merkeze bağlı beldelerde toplam 16 ayrı pazar açıldı.

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