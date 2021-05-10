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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye ekiplerinin bayram temizliği

İHA

Belediye ekiplerinin bayram temizliği

Daha temiz bir Nevşehir için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarda yolları vakumlu süpürge araçları ile süpüren belediye ekipleri yaya kaldırımlarını tazyikli su ile yıkıyor.
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarına ek olarak bayram öncesinde tüm mahallelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Kovid19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde boşalan cadde ve sokaklarda yaya kaldırımları ve yolları vakumlu süpürge araçları ile süpüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri ile birlikte hem yaya kaldırımlarını hem de yolları tazyikli su ile yıkıyor.
Haftanın ilk günü sabah erken saatlerde çok sayıda personel ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde şehrin tüm mahallelerinde mıntıka temizliği yapan belediye ekipleri yeşil alan ve parklarda da temizlik çalışmalarını özenle sürdürüyor.

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