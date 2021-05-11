Savran, “Nevşehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam”

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “ Nevşehir Belediyesi olarak halkımızın yaşam kalitesini arttırmak ve şehrimize hizmet edebilmek için bütün gücümüzle gece gündüz çalışacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kovid19 tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında belediye hizmetlerinin aksamaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personelleri ile bir araya gelen Savran, Hasan Emmi Türbe Kavşağı ve Diriliş Meydanı’ndaki peyzaj çalışmaları ve Şifa Köprülü Kavşağı’ndaki TürkiyeAzerbaycan Anıtı yapım çalışmalarını inceledi.

Çalışmalara ilişkin bilgiler alan Savran, görevli belediye personellerine kolaylıklar dileyerek yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Savran daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne geçerek burada Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ekiplerince yürütülen altyapı yenileme çalışmalarını inceledi.

Burada mahalle sakinleri ile de sohbet eden Savran, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek çalışmalarda gösterdikleri sabır ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Bütün çabamız daha güzel bir Nevşehir için” diyen Savran, şehrin tüm mahallelerindeki sorunlara hakim olduklarını ve bunların giderilmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Savran, “Vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmetlere ulaşabilmeleri adına Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Görevli personellerimiz tam kapanma döneminde de gece gündüz demeden saha da çalışmalarını sürdürüyor. Ben hepsine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşaallah halkımızın da desteği ile şehrimize güzellikler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a incelemeleri sırasında başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan’da eşlik etti.

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