Kapadokya Üniversitesi mezuniyet töreni çevrim içi olarak yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya Üniversitesi mezuniyet töreni çevrim içi olarak yapıldı

İHA

Kapadokya Üniversitesi mezuniyet töreni çevrim içi olarak yapıldı

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, koronavirüs sebebi ile önceki yıl yüz yüze yapılamayan 2020 Sınıfı Mezuniyet törenini, internet ortamı üzerinden çevrim içi olarak yaptı.
Tören açılış merasiminin ardından konuşan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, zorlu pandemi koşullarında emekleri ve alın terleri ile diplomalarını hak eden öğrencileri tek tek kutladı. Karasar, "Bu süreçte sizler, aileleriniz, hocalarınız büyük fedakarlıklar yaptı. İşin tıbbi salgın tarafının yanı sıra psikolojik kısmı yorucuydu. Hastalık endişesi, sevdiklerinizin sağlığı endişeleri, ekonomik zorluklar, gelecek ile ilgili belirsizlikler hepsi peşinizdeydi. Yüksek stres seviyelerinde konsantre olmak zorunda kaldınız. Sınavlara girdiniz. Emeğiniz, alın terinizle bu diplomayı hak ettiniz. Hepinizi, ailelerinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum ve bundan sonraki yaşamınızda başarıların sizinle olmasını diliyorum.” dedi.
Mehmet Savran: Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum
Mezuniyet törenine katılan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, “Kapadokya Üniversitesi ailesine katıldığım günden beri ilkeli, ahlaklı bir yönetim sergileyen, öğrencilerine kıymet veren bir oluşumla karşı karşıyayım. Bu ailenin bir üyesi olmaktan da çok mutluyum. Yakın zamanda belediye başkanlığı için görev değiştirsem de bu aileden hiçbir zaman koptuğumu düşünmedim. Küresel pandemi ortamında yılmadan, usanmadan, ümidini yitirmeden çalışarak mezun olan tüm öğrencileri kutluyor, kariyer yaşamlarında başarılar diliyorum.” ifadelerinde bulundu.
Alev Alatlı: Kariyer yolculuğunuzda her zaman yanınızdayız
Törende konuşan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı ise “Kapadokya Üniversitemizin mezunları, canımın canı çocuklarım, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde sizleri çevrim içi olarak hayata uğurlamak bizleri fazlasıyla üzse de, salgının getirdiği dezavantajlardan asla korkmayacağız. Bu süreci de lehimize çevirmeyi bileceğiz. Bu anlamda her birinizin yeteneğine ve gücüne inanıyorum. Mezuniyet törenimiz, salgından korunma sebebi ile yüz yüze yapılamadı. Dolayısıyla bugün sizlerle çevrim içi buluştuk. Kariyer yolculuğunuzda her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Asla yalnız değilsiniz. Bunun özellikle altını çiziyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun çocuklar. Asla korkmayın. Güzel günler sizi bekliyor.” diye konuştu.
Arda Çakır: Mesleki eğitimde öncü bir okul niteliği kazandık
Şed kuşanma geleneği ile ilgili bilgi vermek ve dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek için söz alan Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır, “Üniversitemiz, çıkış noktası olarak evrensel; uygulaması milli olan bir üniversitedir. Okulumuz, ülkemizi 21’inci yüzyılda söz sahibi yapacak kamuoyu önderleri yetiştirmeyi görev edinmiştir. Kuruluşundan bugüne ustaçırak ilişkisini günümüz eğitim anlayışı ile buluşturan projelere imza atmış, bu anlamda mesleki eğitimde öncü bir okul niteliği kazanmıştır. Kaynağını bu coğrafyadan alan bir eğitim kurumu olarak, ahilik geleneklerinin bir göstergesi neticesinde mezuniyet törenlerimizde ustalar, eğitimlerini tamamlamış kalfalara şed kuşatırlar. Pandemi beklediğimizden de uzun sürdüğü için bugün 2020 yılı mezunlarımızın kuşaklarını bağlayamıyoruz, ancak kuşaklarını kendilerine gönderdik. Şartlar normale dönünce yine ilk fırsatta kuşakları tek tek bağlamak isteriz.” şeklinde konuştu.
Tören, bölüm öğrencilerinin eğitim yaşamlarından kesitleri içeren videolar ve mezuniyet yeminleri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Savran, “Nevşehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam”
YEREL HABERLER Savran, “Nevşehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam”
Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak ...
Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı
Nevşehir’de Filistin’e destek gösterisi
YEREL HABERLER Nevşehir’de Filistin’e destek gösterisi
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, sokak hayvanlarını ...
15 Temmuz Mahallesine yeni park yapılıyor
YEREL HABERLER 15 Temmuz Mahallesine yeni park yapılıyor
Belediye ekiplerinin bayram temizliği
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinin bayram temizliği