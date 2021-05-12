Nevşehir’de Nisan ayında 138 konut satıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray’da Nisan ayı konut satışları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayında konut satış rakamları açıklandı. Nevşehir’de Nisan ayında 138 konut satışının gerçekleştirildiği açıklanırken, Kırıkkale’de 388, Aksaray’da 347, Niğde’de 486, Kırşehir’de ise 268 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.