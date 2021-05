Başkan Savran, hemşireleri unutmadı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında ziyaret ettiği hemşirelerin günlerini kutlayarak büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ’12 Mayıs Hemşireler Günü’ dolayısıyla başta devlet hastanesi olmak üzere özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Ziyarette sağlık ordumuzun vazgeçilmezleri olan hemşirelere çiçek vererek günlerini kutlayan Savran, gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Hemşireliğin, insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu kaydeden Savran, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemşirelerin, hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri adına, kendilerine ihtiyaç duyulan her yerde, var gücüyle çalışan sağlık ordumuzun bir neferi olarak sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi olmaya devam ettiklerini söyledi.

Savran, “Toplum sağlığının korunması adına uzun ve yorucu bir mesai harcayan hemşirelerimiz, bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz küresel salgın sürecinde her zaman olduğu gibi diğer tüm sağlık çalışanlarımız ile birlikte, ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta, insanı hayatta tutma çabalarını sürdürmektedirler. Bugünlerde kıymetlerini bir kez daha anladığımız, canlar kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayan, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan ve hemşirelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; bilgi, beceri ve emeğiyle zaman mefhumu gözetmeksizin hizmet eden, bu onurlu ve kutsal görevi, büyük bir özveriyle yerine getirmeye çalışan ve sağlık ordusu çatısı altında her zaman birlikte görev yapmaktan onur duyduğum tüm hemşirelerimizin günlerini en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün aramızda olmayan değerli hemşirelerimizi de rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi.

Savran, hastane ziyaretlerinde ayrıca hasta ve hasta yakınlarının Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek çiçek verdi.

