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Nevşehir’de Filistin’de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İHA

Nevşehir’de Filistin’de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed’in miraç yolculuğuna çıktı yer olan Mescidi Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs’te katliam yapan İsrail’in şehit ettiği Filistinliler için Nevşehir’de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Alibey Camiinde öğle namazının ardından Filistin’de katil İsrailli askerler tarafından yapılan saldırılar sonrasında şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran’ın yanı sıra yaklaşık 30 kişi katıldı.
Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Filistin için dua edildi.

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