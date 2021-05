Nevşehir’de Ramazan Bayramı dolayısıyla 11 pare top atışı

Nevşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahveci Dağı eteklerinde oluşturulan platformdan 11 pare top atışı gerçekleştirdi.

Ramazan ayının başlamasıyla 11 pare top atışı gerçekleştiren ve her gün iftar saatinde yaptığı top atışları ile bir geleneği yaşatan Nevşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de 11 pare top atışı yaptı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Kahveci Dağı’ndaki Kent Ormanı’ndan gerçekleştirilen top atışına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da katıldı. İtfaiye erleri ile birlikte topların fitilini ateşleyen Başkan Savran, tüm Nevşehirlilerin bayramını kutladı.

Bu Ramazan ayında salgın nedeniyle iftar sofralarında ve camilerde teravih namazlarında bir araya gelemese de gönüllerde buluştuklarını belirten Savran, pandemi döneminin herkese her zamankinden daha çok bir olmayı, birlik olmayı hatırlattığını ifade etti. Savran, “Pandemi dönemi iftar sofralarında bir araya gelmenin, camilerde omuz omuza saf tutmanın, sevdiklerimize gönlümüzce sarılmanın, sokaklarda özgürce dolaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağladı” dedi.

En kısa sürede salgının sona ermesi ve yeniden eski normal günlere dönmeyi dileyen Savran, “Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nevşehirli hemşerilerimi en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Allah, birlikte nice bayramlara sağlık, huzur ve mutluluk içinde kavuşmayı nasip etsin” diye konuştu.

