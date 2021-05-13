Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor Kapadokya bahar güzelliğinde sessizliğe büründü

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada en sessiz bayramını yaşıyor.

Türkiye’de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmada Kapadokya bölgesi Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor. Her yıl Ramazan Bayramı'nda yüzde 95 oranında doluluk oranına ulaşan Kapadokya, bu yıl korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte tarihinin en sessiz bayramını yaşıyor. Bölgede bulunan otellerde yüzde 1 oranında doluluk olduğu öğrenilirken, turizmciler 17 Mayıs tarihinden sonra bölgede hareketlenme beklediklerini ifade ettiler.

Kapadokya'da yaşanan sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.