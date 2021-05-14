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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran, eczacıların günlerini kutladı

İHA

Başkan Savran, eczacıların günlerini kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, tüm eczacıları 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutladı.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Nevşehir’deki nöbetçi eczaneleri ziyaret etti. Savran, eczacıların günlerini tebrik ederek Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Eczacılığın sağlık hizmeti içerisinde tarihi ve birikimi köklü olan alanlardan biri olduğunu belirten Savran, eczacıların da temel uzmanlık alanı ilaç olan ve bu bağlamda sağlık alanındaki görev ve yetkileri devredilemeyecek önemli bir sağlık elemanı olduğunu kaydetti.
Savran, ilacın vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacıların, büyük özveri ve gayret içerisinde görevlerini icra ettiklerini söyledi.
Savran, “Vatandaşlarımızın eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin ederek, bu hizmetlerin gece gündüz demeden kesintisiz olarak verilebilmesini sağlayan Eczacılarımız, aynı zamanda tıbbi danışmanlık görevini de üstlenerek toplumda bilinçli ilaç kullanımının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu vesileyle pandemide yitirdiğimiz eczacı meslektaşlarımı ve eczane çalışanlarını rahmetle anıyor, eczacılığı özveri ve gayret içerisinde sürdürmekte olan tüm eczacılarımızın, 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutluyor, sağlık ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum” dedi.

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