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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu

İHA

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde baba tartıştığı oğlunu bacaklarından tüfekle vurdu.

Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde baba tartıştığı oğlunu bacaklarından tüfekle vurdu.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yaşayan Mustafa T. ile oğlu Mikail T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında baba Mustafa T. evinde bulundurduğu tüfekle oğlu Mikail T.’nin bacaklarına ateş etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralanan Mikail T., yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken baba Mustafa T. ise Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
Babası tarafından vurularak yaralanan Mikail T.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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