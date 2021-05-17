Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi gözaltına aldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli araç ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yaptıkları aramada metamfetamin, bonzai ve kubar esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan şüpheliler S.R., S.E., M.E. ve A.R. gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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