Nevşehir’de haklarında yakalama kararı olan 8 zanlı tutuklandı

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Nevşehir’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis ekipleri yol kontrol ve denetleme noktalarında 8 zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir ali makamları tarafından haklarında hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalanıp tutuklandı.

Yapılan çalışmada, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’’ suçundan aranan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A., “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’’ suçundan aranan hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan T.A., “Ailenin Korunması Tedbirinin İhlali’’ suçundan aranan hakkında 15 gün hapis cezası bulunan S.D., “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’’ suçundan aranan hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan L.U., “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal’’ suçundan aranan hakkında 3 ay hapis cezası bulunan H.Ş., “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’’ suçundan aranan hakkında 6000 TL para cezası bulunan G.S., “Tehdit 6136 SKM’ suçundan aranan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.S. ve “Tedbri kararlarına aykırılık” nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan İ.S. emniyet ekiplerince ele geçirildi.

Zanlıların tamamı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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