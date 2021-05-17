Başkan Savran’dan yerli ve milli ürün talimatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran’dan yerli ve milli ürün talimatı

İHA

Başkan Savran’dan yerli ve milli ürün talimatı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerindeki mal ve hizmet alımlarında yerli malı tercihine uyulması talimatı verdi.
Nevşehir Belediyesi ve bağlı şirketleri Personel A.Ş ve Turizm ve Spor A.Ş’de mal ve hizmet alımlarında öncelikli tercihini Nevşehir’deki işletmelerden yana kullanan Nevşehir Belediyesi, yerli üretim konusunda da azami hassasiyet gösteriyor.
Konuyla ilgili olarak ilgili birimlere talimat veren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mal ve hizmet alımlarında mümkün olduğu sürece yerli ve milli ürün tercih edilerek yabancı sermayeli ürün ve hizmetlerden kaçınılmasını istedi.
Savran konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm vatandaşlara da yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu.
Belediye olarak bu konuya özel bir hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak, bağlı şirketlerimizle birlikte yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Belediyemiz ve şirketlerimizce yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yerli malı tercihine azami riayet edilecek, varsa yabancı ürün ve hizmetlerin yerine yerli ve milli olanları kullanılacaktır. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesine biz de elimizden gelen katkıyı yapmak için yerli ve milli üreticilerimizle çalışmaya özen gösteriyoruz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de “Sokak operasyonu”nda 6 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de “Sokak operasyonu”nda 6 uyuşturucu taciri ...
Nevşehir’de haklarında yakalama kararı olan 8 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de haklarında yakalama kararı olan 8 zanlı ...
Kapadokya’da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kapadokya’da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü ...
Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime başladı Nevşehir’de okul öncesi, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime ...
Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi gözaltına ...
Kavşak ve refüjlerde bahar güzelliği yaşanıyor
YEREL HABERLER Kavşak ve refüjlerde bahar güzelliği yaşanıyor
Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu