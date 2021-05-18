Beşiktaş´ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

NEVŞEHİR,(DHA) Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Beşiktaş taraftarları Süper Lig şampiyonluğunu gökyüzünde bayraklarla kutladı.
Süper Lig´de oynadığı son maçında Göztepe´yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş´ta taraftarın kutlamaları devam ediyor. Kapadokya bölgesinde Beşiktaş taraftarları bu sabah bindikleri sıcak hava balonuna takımlarının bayrağını astı. Metrelerce uzunluktaki Beşiktaş bayrağı Kapadokya semalarında dolaştı. Beşiktaş bayrağı gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.
DHA-Spor Türkiye-Nevşehir / Merkez Ahmet KORKMAZER
2021-05-18 10:06:03
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