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Kapadokya'da sıcak hava balonları yeniden havalandı

DHA

Kapadokya'da sıcak hava balonları yeniden havalandı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesiyle sıcak hava balonları yeniden havalandı.
Kapadokya bölgesinde 17 günlük kapanmanın sona ermesiyle bu sabah sıcak hava balonları uçuş için hazırlandı. Yerli ve yabancı turistlerin bindiği sıcak hava balonları gökyüzü ile buluştu. Turistler Kapadokya semalarında bölgenin güzelliklerini doyasıya izleme imkanı yaşadı. Sıcak hava balonu pilotu Yasin Reçber, "Uzun bir sürenin ardından turistler Kapadokya semalarından bölgenin gözalıcı güzelliklerini izleme imkanı buldular. Yapılan uçuşlar ile birlikte Kapadokya bölgesinin daha fazla turist tarafından ziyaret edileceğine inanıyorum. Çünkü insanlar oldukça sıkıldılar. Gelecek için umutluyuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-05-18 13:37:37

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