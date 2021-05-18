Belediye ekipleri sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlama yapıyor

Nevşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini hedefleyen Nevşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte larva döneminde olan sivrisinek ve karasinek ile mücadelesini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Temizlik İşBleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler kentteki tüm mahallelerde larva oluşabilecek noktaları tespit ederek ilaçlama çalışması yapıyor.

Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda başta park, yeşil alan, yeraltı ve yer üstü çöp konteyneri olmak üzere tespit edilen tüm alanlar titizlikle ilaçlanıyor.

Haşereyle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğüne dikkat çeken yetkililer, vatandaşları özellikle sıcak havalarda çöplerin rastgele çevreye bırakılmaması ve çöplerin ağzı kapalı bir şekilde yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerine atılması konusunda uyardı.

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