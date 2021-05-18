Alev Alatlı ile Murakabe Günleri’nin konuğu Adnan Dalgakıran oldu

Kapadokya Üniversitesinin geleneksel yayını Alev Alatlı ile Murakabe Günleri’nin canlı yayın konuğu Adnan Dalgakıran oldu.

Kapadokya Üniversitesi tarafından yayımlanan ve moderatörlüğünü Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın yaptığı "Alev Alatlı ile Murakabe Günleri” programı, Dalgakıran Makina Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı ve Beşiktaş JK İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran’ın katılımıyla yapıldı.

Adnan Dalgakıran: En iyi işleri yapanlar kendini ve çevreyi en iyi tanıyanlardır

Programda açıklamalarda bulunan Adnan Dalgakıran, yerel ve küresel ölçekte başarıya ulaşmanın anahtarı olarak sürekli öğrenme çabasının belirleyici olduğuna dikkat çekti. Dalgakıran, çocukları temel bilimler konusunda iyi yetiştirmenin öneminin altını çizerek, “Kısa vadeli küçük çıkarlar peşinde koşan bir toplum görünümünden uzaklaşmamız gerekiyor. Örneğin sofistike işlere girmiyoruz. Çocuklarımızı temel bilimler konusunda yetiştiremiyoruz. Mukayese edebilme, soru sorma yeteneğimiz gelişmemiş. Çocuklarımıza kendi tercihlerini yapabilme özgürlüğü vermiyoruz. Bunu derhal aşmalıyız. Dünyada en iyi işleri yapanlar en zeki insanlar değil, kendini en iyi tanıyanlar, çevreyi en iyi analiz edenlerdir.” dedi.

Alev Alatlı: Dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur

Alev Alatlı ise bilginin önemine dikkat çekti. Dünyayı ve hayatı doğru okumanın ancak eğitimle mümkün olduğunu ifade eden Alatlı, “Yola çıkarken dünyamızı iyi okuyarak, bilgiyi genç nesillere doğru kaynaktan aktarabilmek önceliğimizdi. Çünkü inanıyoruz ki, dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur. Üniversite girişimimiz, ülkemizde bir şeylerin ucundan tutmak, akademik anlamda üzerimize düşeni elimizden geldiğince ortaya koymaktı. Elbette bu anlamda başka bir üretim peşindeyiz. İşte bunun adı bilgi üretimidir.” şeklinde konuştu.

“Alev Alatlı ile Murakabe Günleri” canlı yayın söyleşileri, önümüzdeki günlerde de izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.

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