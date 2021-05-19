Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal oldu

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, bölgede etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Gün doğumundan önce Göreme Beldesi'ndeki kalkış alanında tur için hazırlanan sıcak hava balonları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce uçuşun iptal edilmesinin ardından yeniden park alanlarına çekildi.

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