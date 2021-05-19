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Vali Becel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı

İHA

Vali Becel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ilk adımı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm noktasıdır dedi. Vali Becel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yakılan “İstiklal Meşalesi” aziz milletimizin birlik, beraberlik ve inancıyla tüm vatana yayılmış, eşsiz bir kurtuluş mücadelesiyle kahramanlık destanına dönüşmüştür. İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün gençlere armağan edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz milletimizin gençlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, Türk milletinin karakteridir. Gençlerimizi bu yüksek ruha aşina kılmak, milli ve manevi değerlerimize saygılı, devleti ve milleti için çalışan erdemli bireyler olarak yetiştirmek Atatürk ‘ün onlara hediye ettiği bu bayramın en kutlu halidir. Milli Mücadelemizin başlangıcı olan, Atatürk ‘ün Samsun’a çıkışının 102. yıl dönümünü kutladığımız bu güzel bayramı maalesef bu yıl da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin gölgesinde kutlayacağız. Şartlar ne olursa olsun gençlerimizin coşkusu evlerimizden gönüllerimize taşacaktır. Ülkemizin kalkınmasını hayalleri, cesaretleri ve girişimleriyle sürdürecek olan gençlerimiz, vatanımıza, milletimize ve devletimize ilelebet sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni gençliğe emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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